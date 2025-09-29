Noticias

Las últimas previsiones para Punta del Este: temperatura, lluvias y viento

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Por Infobae Noticias

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este martes en Punta del Este, Uruguay.

El tiempo para este martes en Punta del Este alcanzará los 19 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 79%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 3%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Punta del Este (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Punta del Este

Punta del Este, una ciudad peninsular situada en el extremo meridional de Uruguay, se caracteriza por tener un clima de tipo templado debido a sus aguas oceánicas, lo que favorece que tenga sus cuatro estaciones bien definidas.

Al ser una ciudad ubicada entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, esta región se diferencia por tener más vientos que otras metrópolis uruguayas, que terminan por suavizar las temperaturas durante el verano o el invierno.

Los veranos en Punta del Este no son excesivamente calurosos. En enero, el mes más cálido, el termómetro registra máximas de 26 grados y mínimas de 18 grados.

Por el contrario, el invierno es fresco, con cielos nublados y mucho viento. Durante julio, el mes más frío, la temperatura mínima no desciende más allá de los 8 grados, mientras que las máximas suben a los 14 grados. Al final de esta estación es común que haya precipitaciones, aunque por lo general hay lluvias repentinas durante el año.

Cuál es el clima en Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (AFP)

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de lluvias entre primavera-verano y otoño.

El país posee una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Dado los fuertes vientos que se presentan en el territorio, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos advierten que a causa de los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las precipitaciones.

