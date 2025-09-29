Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 29 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 26,14 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,01% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 26,14 lempiras, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,42% y en términos interanuales aún mantiene una subida del 4,35%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó una bajada del 0,48%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en este contexto.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.