Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Argentina

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Boy With Luv (feat. Halsey)

BTS

Boy With Luv (feat. Halsey) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de BTS está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

En segundo lugar, continúa Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES.

3. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

Cosechar éxitos es sinónimo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada TODO KE VER, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se mantiene en quinto lugar.

6. Niño

Milo j

Lo más nuevo de Milo j, Niño, entra directamente al sexto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. Don’t Say You Love Me

Jin

El sencillo más reciente de Jin ya se vislumbra como un nuevo clásico. Don’t Say You Love Me entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El que fuera un exitazo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

9. Closer Than This

Jimin

Esta rolade Jimin está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 9. Ayer se encontraba en el sitio número 15, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

10. Gil

Milo j y Trueno

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Milo j y Trueno. Quizás por esto es que Gil debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.