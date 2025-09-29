Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Uruguay hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo favorito de los escuchas

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lluvia para Dormir. Quizás por esto es que Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

El sencillo más reciente de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES ya se vislumbra como un nuevo clásico. Tu jardín con enanitos entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Los Mayores

La Nueva Escuela

Los Mayores, interpretado por La Nueva Escuela, sigue en el tercer lugar de la lista.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

TODO KE VER se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

En sexto lugar, continúa esta canción de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums.

7. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, MIA (feat. Drake), entra directamente al séptimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. Niño

Milo j

Cosechar éxitos es sinónimo de Milo j. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Niño, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se ubica en el noveno lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 18. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

10. Dile a El

Rauw Alejandro

Dile a El de Rauw Alejandro sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 19 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.