Precio del dólar en República Dominicana sube aún más al cierre de mercados de este 29 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 29 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 62,04 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,34% si se compara con la cifra de la jornada anterior, que fue de 61,83 pesos, reporta Dow Jones.

El dólar había comenzado el día a la baja tras la incertidumbre sobre un posible cierre del gobierno si no se aprobaba en el Congreso un proyecto de ley de gasto a corto plazo, con fecha límite para el 1 de octubre.

Sin embargo, Trump movió los mercados tras una nueva amenaza de aranceles a películas y muebles que se hagan fuera de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,71%, de manera que en términos interanuales aún acumula una subida del 3,4%.

Con respecto a días anteriores, invirtió el valor de la sesión previa, cuando se saldó con una bajada del 0,05%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La volatilidad de esta semana fue de 3,53%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (10,56%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en este momento.

No fue una buena jornada para el tipo de cambio en República Dominicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.