¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Venezuela

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el listado de las películas más vistas en Netflix Venezuela puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más popular en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix Venezuela

1. French Lover

Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?

2. La Llorona

La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el Cielo y el Infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en una rabia de celos, arrojándose en el río tras ver como mató a sus hijos violentamente. Ahora sus lágrimas son eternas, letales y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.

3. Rut y Booz (Ruth & Boaz)

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

4. Mantis (사마귀)

La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿quién se atreverá a reclamar las sombras?

5. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

6. Y ella dijo quizás (She Said Maybe)

Cuando Mavi, que se crio en Alemania, descubre que pertenece a una acaudalada dinastía turca, las expectativas de su nueva familia trastocan su vida personal y amorosa.

7. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

8. El fuego de la venganza

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

9. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

10. Mula

Earl Stone siempre ha antepuesto su trabajo a la familia. Ahora, ya octogenario y a punto de que su negocio de floricultura sea embargado, le surge una oportunidad de salir adelante con un trabajo aparentemente fácil: solo requiere conducir.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.