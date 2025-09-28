Noticias

Prepárate antes de salir: esta es el pronóstico del clima para Filadelfia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia en las próximas horas

El clima será nublado, con una temperatura mínima alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius). Habrá un viento del este de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo.

Se espera que esta noche esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 79 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius). Habrá una brisa ligera del norte que se convertirá en noreste a una velocidad de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 28 de septiembre a las 5:54 PM Hora de Verano del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

Filadelfia se ubica en el
Filadelfia se ubica en el estado de Pensilvania, cerca de la costa del Río Delaware (Reuters)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas. 

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

