Las películas favoritas del público en Prime Video España

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más populares en Prime Video España ya está disponible.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más populares en Prime Video en España

1. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

2. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

3. Viva la vida

4. Darkland: The Return

5. Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

6. Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

7. Fall

Para las mejores amigas Becky y Hunter, la vida trata de superar tus miedos y empujar tus límites. Sin embargo, después de subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada, se encuentran atrapadas y sin forma de bajar. A 600 metros del suelo y totalmente alejadas de la civilización, las chicas pondrán a prueba sus habilidades de escaladoras expertas y lucharán desesperadamente por sobrevivir aunque lo tengan todo en contra. ¿Lo conseguirán?

8. El pádel es nuestro

Max y Pablito aman el pádel al punto de descuidar a sus familias. Sus esposas, Helena y Soledad, intentan frenarlos, pero también caen en la obsesión. El pasatiempo se vuelve una batalla de sexos por el control del juego y del hogar

9. Rose Red

10. Cold Skin

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es uno de los servicios de video más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.