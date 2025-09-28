¿Cómo estará el clima en Panamá?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, revisa el pronóstico del tiempo en Panamá para las siguientes horas en este domingo.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Panamá es de 66% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 89% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más cómodos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.