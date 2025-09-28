Noticias

Clima en La Romana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 29 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la predicción para las siguientes horas de este lunes en La Romana, República Dominicana.

La probabilidad de lluvia para este lunes en La Romana es de 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 88% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 33 grados y un mínimo de 25 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

