Clima en Flores: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Flores este domingo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Flores habrá un 63% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 93% y por la noche habrá una probabilidad del 91% de lluvias.

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con lluvias torrenciales.

El tipo de clima mencionado, el tropical húmedo seco o sabana, se presenta principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la existencia de selva, lo que genera que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.