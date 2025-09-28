Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Córdoba

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Córdoba.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Córdoba es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 28 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 44 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Córdoba y el clima a lo largo del año

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.