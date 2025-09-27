Estos son los multimillonarios que ganaron más dinero este 26 de septiembre

En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

Un mal día en Wall Street puede costar miles de millones de dólares y uno o varios niveles en el top de los millonarios más ricos del mundo.

Este ranking volvió a actualizarse en las últimas horas: fortunas que parecían inamovibles cayeron varios peldaños, mientras que otros aprovecharon el impulso para subir lugares.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

Qué tan ricos son los multimillonarios hoy en día

Elon Musk.

Su fortuna: $478.7B.

Cuánto cambió: -2.2%.

Valor del cambio: $11B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $352.0B.

Cuánto cambió: -5.2%.

Valor del cambio: $19.5B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $256.5B.

Cuánto cambió: -1.5%.

Valor del cambio: $4B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $231.3B.

Cuánto cambió: -0.8%.

Valor del cambio: $1.8B.

Larry Page.

Su fortuna: $204.4B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $189.7B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $942.1M.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $155.6B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $1.4B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $154.4B.

Cuánto cambió: 0.4%.

Valor del cambio: $617.5M.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $153.2B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $788.8M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $148.4B.

Cuánto cambió: 0.1%.

Valor del cambio: $143.9M.

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos nombres que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos.

El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Cuáles son los sectores con más multimillonarios

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).