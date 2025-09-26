Noticias

Valor de cierre del euro en Nicaragua este 26 de septiembre de EUR a NIO

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 42,88 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,28% comparado con los 42,99 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,4%; por el contrario en el último año acumula aún un ascenso del 11,65%.

Respecto de días pasados, encadenó dos sesiones seguidas en números rojos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal recientemente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

