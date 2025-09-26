Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 26 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% frente a los 36,61 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; por contra en términos interanuales todavía mantiene una subida del 0,15%.

Con respecto a días anteriores, encadena dos sesiones consecutivas de números positivos. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (7,84%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.