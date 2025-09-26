Noticias

Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 26 de septiembre de USD a NIO

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% con respecto a la cifra de la sesión previa de 36,61 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; por el contrario desde hace un año aún conserva un incremento del 0,15%.

Analizando este dato con el de días pasados, acumuló dos sesiones consecutivas de números positivos. La cifra de la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

