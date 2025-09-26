Nicaragua: cotización de apertura del euro hoy 26 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 42,81 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,44% comparado con los 42,99 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,56%; aunque desde hace un año aún acumula un ascenso del 11,47%.

Respecto de días anteriores, suma dos sesiones seguidas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.