Honduras: cotización de apertura del euro hoy 26 de septiembre de EUR a HNL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de
El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se negocia al comienzo de sesión a 30,55 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,04% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando acabó con 30,56 lempiras, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una disminución 0,33%; sin embargo en el último año acumula aún un ascenso del 16,66%.

Respecto a días pasados, suma dos sesiones sucesivas en valores negativos. La volatilidad referente a estos siete días es de 12,25%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (15,79%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

