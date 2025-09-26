Euro: cotización de cierre hoy 26 de septiembre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro cotizó al cierre a 30,60 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,13% comparado con los 30,56 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,17%; pero en el último año aún mantiene un incremento del 16,85%.

En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, cambió el sentido del dato previo, en el que se saldó con una disminución del 0,12%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad de esta semana fue de 12,31%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (15,79%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.