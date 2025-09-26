Clima hoy en Guatemala: temperaturas para Mazatenango este 26 de septiembre

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, checa la predicción del tiempo en Mazatenango para las siguientes horas en este viernes 26 de septiembre.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 71%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 72%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, lo que significa que a lo largo del año hay altas temperaturas y demasiadas lluvias.

En Mazatenango la temporada seca inicia a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.