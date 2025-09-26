Noticias

Clima hoy en Guatemala: temperaturas para Mazatenango este 26 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, checa la predicción del tiempo en Mazatenango para las siguientes horas en este viernes 26 de septiembre.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 71%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 72%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, lo que significa que a lo largo del año hay altas temperaturas y demasiadas lluvias.

En Mazatenango la temporada seca inicia a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaMazatenangoGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Quetzaltenango

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Ciudad de Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Ciudad de Guatemala:

Reporte del aire en Coyhaique este 26 de septiembre de 2025

Estas son algunas recomendaciones a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Reporte del aire en Coyhaique

Reporte del aire en Viña del Mar este 26 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Reporte del aire en Viña

Reporte del aire en Coronel Norte este 26 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Reporte del aire en Coronel