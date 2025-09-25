Valor de cierre del dólar en Honduras este 25 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 26,11 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,32% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 26,03 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,39%, de manera que en el último año aún acumula un incremento del 4,74%.

Si confrontamos el valor con días previos, invirtió la cotización de la jornada previa, cuando se saldó con un descenso del 0,83%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 9,78%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (13,95%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.