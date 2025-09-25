Honduras: cotización de cierre del euro hoy 25 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se pagó al cierre a 30,47 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,91% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 30,75 lempiras, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca una disminución 0,64%; pero en el último año aún conserva un ascenso del 16,09%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, interrumpió con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad referente a estos siete días fue de 13,47%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (15,83%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.