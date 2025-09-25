Euro: cotización de cierre hoy 25 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 42,74 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,89% con respecto al valor de la jornada previa, cuando cotizó a 43,12 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una disminución 0,77%; pese a ello en términos interanuales acumula aún una subida del 11,78%.

Respecto de fechas previas, puso el fin a dos jornadas de racha positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 8,66%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,49%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal recientemente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.