Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Chile

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)», interpretado por Jere Klein, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 336.151 reproducciones.

2. Shiny

Easykid

«Shiny» de Easykid es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 336.139 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Who

Jimin

«Who» de Jimin se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 268.658 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. Qué Será (w Big Cvyu)

Lucky Brown

Tras acumular 230.333 reproducciones, «Qué Será (w Big Cvyu)» de Lucky Brown se mantiene en cuarto lugar.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 227.987 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en quinto lugar.

6. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)», interpretado por Germanini, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 224.011 reproducciones.

7. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 198.810 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la séptima posición.

8. Destello..

Kidd Voodoo

«Destello..» de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 168.176 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)» de Katteyes es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 162.808 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el décimo puesto, con 159.026 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

