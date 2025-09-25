Dólar: cotización de cierre hoy 25 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,34% si se compara con los 36,50 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; por contra en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 1,01%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, cambió el sentido del dato anterior, cuando se anotó una bajada del 0,22%, sin lograr fijar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (7,86%), por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.