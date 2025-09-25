Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

¿Lloverá este día? Informate con
el pronóstico del clima

Antes de partir a tu destino, consulta la previsión meteorológica en Rosario para las siguientes horas en este 25 de septiembre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Rosario habrá un 0% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 12°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, Rosario es también la tercera más poblada del país después de Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

Durante el año, el clima en la capital registra temperaturas entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elmás seco.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

