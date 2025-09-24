Noticias

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Flores para este 24 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este miércoles 24 de septiembre en Flores.

La probabilidad de lluvia para este miércoles en Flores es de 56% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 34 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien definidas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con precipitaciones torrenciales.

Este tipo de clima, el tropical húmedo seco o sabana, se siente principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la presencia de selva, lo que hace que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

