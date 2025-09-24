Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 24 de septiembre en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 8,04 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,92% frente al dato de la jornada anterior de 7,97 bolivianos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un ascenso 0,89%, de manera que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 13,16%.

En relación a los cambios de este día respecto de días previos, sumó dos sesiones consecutivas de ganancias. La volatilidad de esta semana fue superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Qué santo se celebra el 25 de septiembre; así fue su vida

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se celebra el

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 24 de septiembre de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Bolivia: cotización de cierre del

Paraguay: cotización de cierre del dólar hoy 24 de septiembre de USD a PYG

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Paraguay: cotización de cierre del

Dólar: cotización de cierre hoy 24 de septiembre en República Dominicana

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 24 de septiembre en República Dominicana

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy