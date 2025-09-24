Noticias

Disney+ revela su top 10: series que conquistan la pantalla

Con una selección diversa de intrigantes historias, la plataforma continúa capturando la atención del público, reafirmando su competitividad en el dinámico mundo del streaming

Por Ricardo Piña

Guardar
"The Mandalorian" se queda con
"The Mandalorian" se queda con el primer sitio del listado de Disney. (Disney+ vía AP)

La variedad de géneros que presenta Apple reúne producciones con tramas que invitan a prolongados maratones o momentos de entretenimiento durante los ratos libres.

Frente al dilema que representa escoger una nueva serie entre el abrumador número de títulos y géneros del nuevo milenio, la plataforma simplifica la búsqueda ofreciendo a sus suscriptores una lista de sus obras más populares para facilitar la elección.

El auge de las plataformas de streaming ha permitido a los amantes de la televisión un acceso sin precedentes a extensos catálogos, a la vez que ha incrementado la dificultad para decidir cuál será su próxima producción favorita.

Las series más exitosas del momento de Disney+

1.- The Mandalorian

2.- Andor

3.- Dancing with the Stars

4.- Marvel Zombies

5.- Futurama

6.- Extraordinary

7.- Daredevil: Born Again

8.- Ironheart

9.- Star Wars: Skeleton Crew

10.- Phineas and Ferb

Qué ofrece Disney+

Docuserie "Argentina '78". (Cortesía Disney
Docuserie "Argentina '78". (Cortesía Disney Plus)

The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.

Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.

En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.

La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.

Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.

Temas Relacionados

SeriesSeries Disney+Disney+StreamingNoticias

Últimas Noticias

Clima en Pensilvania: el estado del tiempo en Filadelfia para este miércoles 24 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: el estado

Clima en Punta del Este: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de septiembre

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Clima en Punta del Este:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Romana

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

¿Cuál es la temperatura promedio en Santo Domingo?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en La Habana

El clima de Cuba es de tipo tropical y generalmente está dividido en dos épocas: el seco y el de mucho calor con lluvias

Adiós a la incertidumbre, conoce