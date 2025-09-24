Disney+ revela su top 10: series que conquistan la pantalla

La variedad de géneros que presenta Apple reúne producciones con tramas que invitan a prolongados maratones o momentos de entretenimiento durante los ratos libres.
Frente al dilema que representa escoger una nueva serie entre el abrumador número de títulos y géneros del nuevo milenio, la plataforma simplifica la búsqueda ofreciendo a sus suscriptores una lista de sus obras más populares para facilitar la elección.
El auge de las plataformas de streaming ha permitido a los amantes de la televisión un acceso sin precedentes a extensos catálogos, a la vez que ha incrementado la dificultad para decidir cuál será su próxima producción favorita.
Las series más exitosas del momento de Disney+
1.- The Mandalorian
2.- Andor
3.- Dancing with the Stars
4.- Marvel Zombies
5.- Futurama
6.- Extraordinary
7.- Daredevil: Born Again
8.- Ironheart
9.- Star Wars: Skeleton Crew
10.- Phineas and Ferb
Qué ofrece Disney+
The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.
Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.
En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.
La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.
Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.