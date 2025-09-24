Disney+ revela su top 10: series que conquistan la pantalla

"The Mandalorian" se queda con el primer sitio del listado de Disney. (Disney+ vía AP)

La variedad de géneros que presenta Apple reúne producciones con tramas que invitan a prolongados maratones o momentos de entretenimiento durante los ratos libres.

Frente al dilema que representa escoger una nueva serie entre el abrumador número de títulos y géneros del nuevo milenio, la plataforma simplifica la búsqueda ofreciendo a sus suscriptores una lista de sus obras más populares para facilitar la elección.

El auge de las plataformas de streaming ha permitido a los amantes de la televisión un acceso sin precedentes a extensos catálogos, a la vez que ha incrementado la dificultad para decidir cuál será su próxima producción favorita.

Las series más exitosas del momento de Disney+

1.- The Mandalorian

2.- Andor

3.- Dancing with the Stars

4.- Marvel Zombies

5.- Futurama

6.- Extraordinary

7.- Daredevil: Born Again

8.- Ironheart

9.- Star Wars: Skeleton Crew

10.- Phineas and Ferb

Qué ofrece Disney+

Docuserie "Argentina '78". (Cortesía Disney Plus)

The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.

Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.

En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.

La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.

Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.