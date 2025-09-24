¿Cuál es la temperatura promedio en Córdoba?

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 24 de septiembre en Córdoba.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 25 grados, la probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 12%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Córdoba?

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. Los veranos sonhúmedos, con días de calor y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. Sin embargo en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.