Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 24 de septiembre en Quetzaltenango

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, lee la predicción del tiempo en Quetzaltenango para las próximas horas en este 24 de septiembre.

En Quetzaltenango se prevé una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 58% durante el día y del 22% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 96% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 6.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Quetzaltenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es principalmente templado con un subtipo identificado como subhúmedo, en consecuencia, predomina el estado de tiempo frío pero con esporádicos días cálidos.

Cabe mencionar que, incluso, Quetzaltenango es una de las ciudades más frías del país guatemalteco, siendo de noviembre a febrero los días más helados. En contraste, de marzo a julio son los meses más calientes.

Durante la mayor parte del tiempo, Quetzaltenango tiene un clima seco, a excepción de la temporada de lluvias, que abarca desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, cuando las precipitaciones son constantes y principalmente en las tardes.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaQuetzaltenangoGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Guatemala: la predicción del tiempo para Mazatenango este 24 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Guatemala: la predicción

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Flores para este 24 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del estado del

¿Cuál es la temperatura promedio en Ciudad de Guatemala?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Calidad del aire en Coyhaique este 24 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Calidad del aire en Coyhaique

Viña del Mar: calidad del aire este 24 de septiembre de 2025

Estas son algunas sugerencias a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Viña del Mar: calidad del