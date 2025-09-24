Clima en Panamá: la predicción del tiempo para Panamá este 24 de septiembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Panamá este 24 de septiembre:

En Panamá se pronostica una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 76% durante el día y del 60% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.