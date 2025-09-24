Noticias

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 24 de septiembre de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,45% si se compara con los 6,75 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 1,63%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 1,83%.

Respecto de días anteriores, sumó dos fechas consecutivas de subida. La volatilidad referente a estos siete días fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

