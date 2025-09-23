Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para mañana martes 23 de septiembre en Ashburn

El día en Ashburn estará mayormente nublado con probabilidades de lluvia. (Wikimedia)

Conocer el estado del tiempo en la ciudad permite anticiparse a las condiciones meteorológicas y elegir la vestimenta adecuada para las actividades cotidianas.

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo en el día y por la noche?

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas para mañana en Ashburn. (Wikimedia)

Habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 8 p.m. y luego una posibilidad de lluvias entre las 8 p.m. y las 2 a.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 63 grados Fahrenheit (17 grados Celsius).

El viento del sur será de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la noche.

La probabilidad de precipitación será del 30%.

Habrá una posibilidad de lluvias después de las 2 p.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a dirección suroeste a alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 40%.

Por la noche, se espera que las nubes continúen y la temperatura podría descender a unos 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 22 septiembre a las 8:35 p. m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Descubre cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.