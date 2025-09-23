Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 23 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 43,28 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,24% con respecto al valor de la jornada anterior, que fue de 42,75 córdobas, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca un incremento 0,61% y desde hace un año aún acumula una subida del 12,73%.

Respecto a jornadas pasadas, puso punto final a dos sesiones de tendencia negativa. La cifra de la volatilidad fue de 10,47%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (10,53%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.