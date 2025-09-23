Euro: cotización de apertura hoy 23 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia en la sesión de hoy a 43,22 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,12% si se compara con los 42,75 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una subida 0,49%, por lo que en el último año aún conserva un ascenso del 12,6%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, con este valor corta la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es algo inferior a la acumulada en el último año, de modo que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.