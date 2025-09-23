Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 23 de septiembre en Honduras

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio del día a 30,82 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 1,71% comparado con los 30,30 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,26%; sin embargo en términos interanuales aún acumula un incremento del 16,44%.

Si confrontamos la cifra con jornadas previas, pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad es de 17,18%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (15,94%), así que está presentando un comportamiento más inestable.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

