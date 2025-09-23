Dólar: cotización de cierre hoy 23 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,56% comparado con los 36,42 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,69%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 0,78%.

Si confrontamos la cifra con jornadas anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La volatilidad referente a estos siete días fue de 6,5%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (7,95%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.