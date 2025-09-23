Dólar: cotización de cierre hoy 23 de septiembre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,11 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,15% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 25,82 lempiras, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,32%, por lo que en el último año mantiene aún un ascenso del 4,74%.

Respecto de fechas previas, invirtió el valor de la jornada previa, cuando obtuvo una disminución del 0,25%, demostrando que no es capaz de establecer una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance sutilmente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.