Dólar: cotización de apertura hoy 23 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,56% comparado con los 36,42 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,69% y en el último año acumula aún un ascenso del 0,78%.

Respecto de jornadas previas, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. La cifra de la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.