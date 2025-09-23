Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Puerto Plata este 24 de septiembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 78%, con una nubosidad del 70%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 79%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte de la nación dominicana, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaPuerto PlataRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Previsión del clima en San Francisco de Macoris para antes de salir de casa este 24 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión del clima en San

Clima en Santiago de los Caballeros: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Santiago de los

Previsión Meteorológica: las temperaturas que se esperan en Nueva Jersey para este 23 de septiembre

Los fenómenos climáticos y el análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión Meteorológica: las temperaturas que

Clima en Pensilvania: temperatura y probabilidad de lluvia en Filadelfia para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: temperatura y

Pronóstico del clima en Montevideo este miércoles 24 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Uruguay podría registrar un incremento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Pronóstico del clima en Montevideo