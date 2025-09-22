RTSI inicia operaciones a la baja este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que comienza la sesión de mercado del viernes 19 de septiembre con notables caídas del 2,12%, hasta los 1.035,64 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador encadena dos sesiones consecutivas en cifras negativas.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) acumula un descenso 2,31%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una subida del 6,3%. El RTSI (Russia) se sitúa un 17,75% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 21,27% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.