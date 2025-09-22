Precio del dólar en República Dominicana se dispara al cierre de mercados del 22 de septiembre

Precio del dólar en República Dominicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión del 22 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,25 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,94% comparado con los 61,67 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

La caída del peso dominicano se da pese al debilitamiento del dólar.

En Estados Unidos, los inversores están a la espera de escuchar los comentarios de algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y conocer el reporte de inflación el viernes.

Tras el recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), permanece la visión optimista de los inversores para dos recortes adicionales en lo que resta del año, a pesar de la cautela expresada por el presidente del banco central, Jerome Powell, ante las posible presiones inflacionarias.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una propuesta para incrementar la tarifa para solicitar una visa de empleo H-1B a $100 mil dólares, con el objetivo de proteger los empleos estadounidenses y bajo un esfuerzo de seguridad nacional.

La velocidad y sorpresa del anuncio anterior aumentó la preocupación de las empresas, principalmente tecnológicas, ante un posible incremento de sus costos de operativos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,4%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún una subida del 4,31%.

Respecto de jornadas pasadas, encadenó dos sesiones seguidas en valores positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es ligeramente inferior a los números logrados para el último año (10,84%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.