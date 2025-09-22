Ranking Apple en Chile: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

Lo más nuevo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz, TODO KE VER, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Shiny

Easykid

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Easykid. Quizás por esto es que Shiny debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

El sencillo de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la tercera posición, lo que apunta a que va de salida.

4. Destello..

Kidd Voodoo

Cosechar éxitos es sinónimo de Kidd Voodoo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Destello.., debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Me Mareo no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. Daytona

Cris MJ

Daytona, interpretado por Cris MJ, se mantiene en el sexto lugar de la lista.

7. BÁILAME ASÍ

Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown

La melodía de Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown va en descenso: ya llega a la séptima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

8. Qué Será

Lucky Brown y Big Cvyu

Qué Será de Lucky Brown y Big Cvyu se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la octava posición.

9. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

En décimo lugar, continúa La Santa de Bad Bunny y Daddy Yankee.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.