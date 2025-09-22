Nikkei 225 abre al alza este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nikkei 225, que inaugura la sesión de mercado del lunes 22 de septiembre con ascensos del 1,13%, hasta los 45.552,80 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una disminución del 1,15%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia.

En la última semana, el Nikkei 225 anota un ascenso 1,75% y desde hace un año acumula aún un incremento del 25,78%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.