Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 22 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0% con respecto a la cifra de la jornada anterior, que fue de 36,62 córdobas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,31%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,18%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, sumó dos fechas seguidas sin una tendencia positiva ni negativa. La cifra de la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.