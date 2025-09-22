Honduras: cotización de cierre del euro hoy 22 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 30,81 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,53% comparado con los 30,65 lempiras de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra una subida 0,7%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 16,62%.

Respecto de días pasados, invirtió la cotización de la jornada previa, donde se saldó con una bajada del 0,54%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo previsible últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.