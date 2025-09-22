Euro: cotización de cierre hoy 22 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 43,23 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,42% comparado con el valor de la sesión previa, cuando se situó en 43,05 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,26%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una subida del 12,71%.

En relación a días anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.