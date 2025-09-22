El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que comienza la jornada en los mercados del lunes 22 de septiembre con leves caídas del 0,2%, hasta los 25.276,85 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, el selectivo acumula dos sesiones seguidas de números negativos.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 registra una subida 0,83%; aunque desde hace un año mantiene aún una bajada del 0,56%. El Nifty 50 se sitúa un 1,41% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 14,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.