BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada en los mercados del lunes 22 de septiembre con ligeras descensos del 0,24%, hasta los 82.425,50 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas previas, el indicador acumula dos sesiones sucesivas de números negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 registra un incremento 0,78%; pero desde hace un año aún conserva una disminución del 0,63%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 12,93% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.